Диего Коста покинет «Атлетико». Он получил предложения от бразильских и китайских клубов

Форвард «Атлетико» Диего Коста покинет мадридский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 32-летний испанец не собирается продлевать контракт с командой. Сообщалось, что игроком интересуются клубы из Бразилии и Китая.

В текущем сезоне Коста провел 7 матчей за «Атлетико», в которых забил два гола. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.