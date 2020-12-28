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Диего Коста покинет «Атлетико». Он получил предложения от бразильских и китайских клубов

28 декабря 2020, 01:46
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Форвард «Атлетико» Диего Коста покинет мадридский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 32-летний испанец не собирается продлевать контракт с командой. Сообщалось, что игроком интересуются клубы из Бразилии и Китая.

В текущем сезоне Коста провел 7 матчей за «Атлетико», в которых забил два гола. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

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