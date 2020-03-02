Форвард «Реала» Мариано Диас установил окончательный счет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий обыграл всех соперников на бровке и мощным ударом с острого угла поразил ворота каталонской команды.

Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters

Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters

Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters