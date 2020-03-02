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«Реал» — «Барселона»: гол Диаса в класико по кадрам

2 марта 2020, 00:55
1 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 2:0. Диас празднует гол в матче. Фото AFP Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters Мариано Диас и Серхио Рамос. Фото Reuters
1 марта. Мадрид. «Реал» — «Барселона» — 2:0. Диас празднует гол в матче. Фото AFP
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Форвард «Реала» Мариано Диас установил окончательный счет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий обыграл всех соперников на бровке и мощным ударом с острого угла поразил ворота каталонской команды.

Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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