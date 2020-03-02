«Реал» — «Барселона»: гол Диаса в класико по кадрам
2 марта 2020, 00:55
Форвард «Реала» Мариано Диас установил окончательный счет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий обыграл всех соперников на бровке и мощным ударом с острого угла поразил ворота каталонской команды.
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters
Мариано Диас делает счет 2:0. Фото Reuters