"Депортиво" обыграл "Малагу" и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу

"Депортиво" обыграл "Малагу" (1:0) в ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в ла лигу. По сумме двух матчей клуб из Ла-Коруньи одержал победу и вышел в финал.

Единственный мяч забил Алекс Бергантиньос. В первом матче "Депор" победил со счетом 4:2.

В финале "Депортиво" сыграет с победителем пары "Албасете" - "Мальорка".

Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

"Малага" - "Депортиво" - 0:1 (0:0)

Гол: Бергантиньос, 82

Первый матч - 2:4

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