Денис Черышев: "После матчей слушаю отца. Он прекрасно мотивирует"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" рассказал о своем физическом состоянии после матча с "Эспаньолом" (0:0), а также отношении к критике СМИ. Футболист отметил, что после матчей общается с отцом.
– В конце матча с "Эспаньолом" вам понадобилась помощь врачей. Как самочувствие?
– Все хорошо, просто ушиб. Было больно, но к счастью, обошлось.
– Мы регулярно следим за тем, что о вас пишут в Испании. Критика сменилась восторгом. Почувствовали изменения?
– Стараюсь не придавать этому много значения. Лучше ничего не читать и не смотреть. Это касается как удачных матчей, так и не очень. Если всех слушать, будет тяжелее. Самое главное – делать то, что говорит тренер. А вот после матчей слушаю отца.
– Последний совет Дмитрия Черышева?
– "Будь ближе к воротам, не оставайся в стороне". На самом деле, отец прекрасно меня мотивирует. Постоянно говорит, чтобы я брал игру на себя, чтобы не боялся инициативы. А еще – надо делать то, что хорошо получается. (Дмитрий Зеленов)