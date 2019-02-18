Денис Черышев – о свисте болельщиков: "Неприятно было. А что поделать?"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" заявил, что поначалу злился на отношение болельщиков к его неудачам. В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за клуб, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
– Свист мотивировал или угнетал?
– Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится. Стоит забить гол и отдать хороший пас – будут аплодировать.
– Тренер что-то про свист говорил?
– Да, он посоветовал отключиться от всего, что происходит вокруг. Сказал, чтобы я верил в себя и делал то, что умею. После этого дела пошли вверх. (Дмитрий Зеленов)
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