Денис Черышев – о главном тренере "Валенсии": "Марселино поддержал меня, вселил уверенность"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" отметил, что переломным моментом для него в текущем сезоне стал разговор с главным тренером команды Марселино. В этом сезоне россиянин провел 28 матчей за клуб, щабио 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

– Какой момент стал переломным для вас в "Валенсии"?

– Переломный момент – когда меня тренер вызвал поговорить. Это случилось где-то за два дня до игры с "Вильярреалом". Марселино поддержал меня, вселил уверенность, сказал, чтобы не обращал внимания на критику, а делал свою работу. Мне действительно тогда нужна была поддержка. И это стало переломным моментом. Уже в следующем матче я забил. (Дмитрий Зеленов)

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