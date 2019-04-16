Денис Черышев: "Каждая игра для меня – это как награда после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев провел свой сотый матч в чемпионате Испании в игре 32-го тура против "Леванте". Он рассказал, что для него каждая игра как награда.

– Каждая игра для меня – это как награда после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом, – приводит пресс-служба клуба слова Черышева. – Я думаю, что каждая игра особенная и победа над такими командами, как "Севилья" или "Реал", всегда делает вас очень счастливым. Что чувствую, когда играю на "Месталье"? Публика постоянно гонит тебя к победе. Я помню день, когда мы играли в Кубке Испании против "Хетафе", и думаю, что никогда не забуду этот день.

В текущем сезоне Черышев провел 40 матчей за "Валенсию", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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