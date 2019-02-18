Денис Черышев: "Для "Валенсии" важная каждая следующая игра"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" заявил, что поначалу злился на отношение болельщиков к его неудачам. В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за клуб, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

– В чемпионате у "Валенсии" дела так себе (9-е место после 24 туров), зато хорошие шансы в Кубке Испании и Лиге Европы. На что делаете ставку?

– Прямо сейчас думаем о "Селтике". Потом подумаем о "Бетисе", с которым бьемся за выход в финал Кубка. Так что ответ простой – важная каждая следующая игра. Лигу никто не отодвигает в сторону, там тоже надо бороться, и есть шансы закончить высоко.

– Если выйдете в финал Кубка Испании, с кем лучше сыграть – с "Реалом"или с "Барсой"?

– С обеими командами играть одно удовольствие. (Дмитрий Зеленов)

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