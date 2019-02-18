Денис Черышев: "Даже в Испании я чувствую любовь русских болельщиков"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" отметил, что ему помогает любовь болельщиков, которых прибавилось после удачной игры сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

– Пишут ли вам в соцсетях болельщики из России?

– Постоянно! Даже в Испании я чувствую любовь русских болельщиков, и эта любовь мне очень помогает! После чемпионата мира внимания к нам стало намного больше. Приятно, но я сразу сказал, что любовь надо поддерживать новыми победами.

– Скоро матч с Бельгией, как раз шанс!

– Если придет вызов, с удовольствием приеду и помогу. Всегда рад играть за сборную, тем более у нас сейчас такой хороший коллектив. Да, все сконцентрированы на своих клубных делах, но сыграть с Бельгией и побороться за выход на Евро всем интересно. Когда придет время, изучим бельгийцев детально. Это сильный соперник. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Денисом Черышевым читайте здесь