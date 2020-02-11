Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Сегодня он перенес операцию в Финляндии. Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Таким образом, Дембеле точно не сыграет на Евро-2020.