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Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

11 февраля 2020, 20:30
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев. Фото AFP
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев. Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Сегодня он перенес операцию в Финляндии. Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Таким образом, Дембеле точно не сыграет на Евро-2020.

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