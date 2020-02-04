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Дембеле получил травму на тренировке «Барселоны». Он вернулся в общую группу неделю назад

09:39
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в ноге во время тренировки и был вынужден покинуть ее раньше времени, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний француз неделю назад вернулся к работе в общей группе после того, как прошел длительный курс восстановления от повреждения мышцы бедра. Клуб заявил, что Дембеле вернется на реабилитацию, сроки возвращения не называются.

22-летний форвард принял участие лишь в 9 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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