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Дембеле не пришел на медосмотр и разочаровал этим руководство «Барселоны»

20 августа 2019, 18:44
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле пропустил медосмотр, сообщают испанские СМИ. Этот случай вызвал досаду руководителей клуба.

В статье Marca, которая называется «Неисправимый Дембеле», указано, что футболист вовремя не пришел на медосмотр после того, как получил травму в матче с «Атлетиком» (0:1) в первом туре ла лиги, что вызвало недовольство руководства.

Отмечается, что в клубе все больше и больше недовольны непрофессионализмом француза. Ранее у клуба уже были претензии к нему из-за несоблюдения диеты, проблем с дисциплиной, пропуска тренировок. Из-за этого к нему применялись санкции.

22-летний Усман Дембеле пропустит около двух недель из-за травмы в первом матче сезона. Его контракт действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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