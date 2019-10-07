Дембеле может получить дисквалификацию за критику в адрес арбитра

Два игрока «Барселоны» были удалены во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0) — Усман Дембеле и Рональд Араухо. Причем, француз покинул поле после того, как выразил недовольство красной карточкой партнера по команде. Он остался недоволен уровнем судейства Мигеля Матеу Лаоса, сообщает Marca.

Дембеле может пропустить два матча — с «Эйбаром» (12-го октября) и с «Реалом» (26-го октября).

Барселона — Севилья

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