Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Давид Сильва вылечился от коронавируса и провел первую тренировку с «Реал Сосьедад»

17:56

Новичок «Реал Сосьедад» Давид Сильва провел первую тренировку в составе клуба. 34-летний хавбек перешел в клуб из Басконии этим летом на правах свободного агента. 31 августа прошла его презентация, однако футболист сдал положительный тест на коронавирус и сел на двухнедельный карантин.

Таким образом, Давид Сильва теоретически сможет провести первый матч за «Реал Сосьедад» 20 сентября против «Реала».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир