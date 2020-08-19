Давид Сильва: «У меня было несколько предложений, но я выбрал «Сосьедад»

Полузащитник Давид Сильва объяснил свое решение перейти в «Сосьедад». Ранее сообщалось, что игрок должен перейти в «Лацио», однако позднее стало известно, что 34-летний испанец решил вернуться на родину.

— За последнее время у меня было несколько предложений, но я выбрал «Сосьедад», потому что этот клуб прогрессирует, к тому же, стиль игры команды подходит мне, — приводит пресс-служба «Сосьедада» слова Сильвы. — Также, я хорошо знаю Сан-Себастьян, потому что играл в «Эйбаре». У меня хорошие ощущения. После того, как я подписал контракт, я получил много положительных откликов от людей. Я переезжаю в красивый и спокойный город, это решение я принял вместе с семьей.