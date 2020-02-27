Дани Парехо: «Дела у «Валенсии» идут не так, как хотелось бы»

Полузащитник «Валенсии» Дани Парехо рассказал, что команда не в лучшем состоянии.

После 25 туров «Валенсия» занимает 8-е место в ла лиге, имея в активе 38 очков. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Селадеса уступили «Аталанте» (1:4).

— Это правда, что у нас сейчас не самый удачный момент, — приводит слова Парехо официальный сайт «Валенсии». — Де ла идут не т ак, как хотелось бы.