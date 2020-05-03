COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам в составе клуба, утвердает COPE. Форвард сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии находиться с семьей.

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям. Смолов же после возвращения в Виго должен будет пройти обязательный двухнедельный карантин.

Аналогичная ситуация сложилась и у его одноклубника Пионе Систо, который в конце марта уехал в Копенгаген.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.