Нападающий «Реала» Эден Азар отметил, что ему очень нравится работать с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Я счастлив, — цитирует Marca Азара. — Я чувствую себя маленьким ребенком, классно работать с тренером, который может почувствовать то же, что и ты, когда разговариваешь с ним. Мне просто нужно учиться у Зидана, и я уверен — все будет хорошо.

Когда вы в «Реале», даже если это твой первый сезон в клубе, болельщики всегда ждут победы в Лиге чемпионов.

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