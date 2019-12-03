Чичарито может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Севильи» Хавьер Эрнандес может продолжить карьеру в МЛС, сообщает LA Times.

— Думал ли я о продолжении карьеры в США? Да, определенно, — цитирует Чичарито LA Times. Я всегда думаю о своем будущем. Я хочу быть максимально открытым для любой возможности.

МЛС — это лига, которая улучшается. Это возможность. Каждая лига — это возможность.

В текущем сезоне 31-летний мексиканец провел 10 матчей за Севилью", в которых забил три гола.