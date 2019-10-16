Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Четвертое предупреждение Каземиру отменено, ему не угрожает пропуск эль-класико из-за перебора карточек

16 октября 2019, 15:12
Теги:

Желтая карточка полузащитника «Реала» Каземиру в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) отменена, сообщает Marca. Теперь у него не четыре желтые карточки за сезон, а три. Таким образом, ему больше не угрожает пропуск матча с «Барселоной» из-за перебора желтых карточек. Он может пропустить игру только в случае травмы или получения красной карточки.

19 октября «Реал» в чемпионате Испании сыграет с «Мальоркой». Матч с «Барселоной» запланирован на 26 октября. Ранее стало известно, что ла лига просит перенести эту игру из столицы Каталонии в Мадрид в связи с политической ситуацией.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир