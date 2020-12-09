Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает AS.

По информации источника, 29-летний футболист присоединится к тренировкам в общей группе со среды и будет готовиться к предстоящему матчу 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Форвард пропустил два матча команды — против «Атлетико» и «Эйбара».

В сезоне-2020/21 Черышев провел за «Валенсию» 5 матчей, на его счету 1 результативная передача. Матч «Валенсия» — «Атлетик» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 16.00 (мск).