Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев возобновил тренировки в общей группе игроков команды, информирует пресс-служба «летучих мышей». 5 ноября 28-летний хавбек получил мышечное повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов.

Вместе с Денисом в тренировочных занятиях принял участие Муктар Диакаби.

Черышев пропустил матчи отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией (1:4) и Сан-Марино (5:0).

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.

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