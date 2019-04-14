Черышев в заявке "Валенсии" на матч с "Леванте"

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку "Валенсии" на матч 32-го тура чемпионата Испании против "Леванте", информирует официальный Твиттер "летучих мышей". Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 21.45 (мск).
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари – Риверо, Нету;
защитники – Лато, Гарай, Гайя, Диакаби, Паулиста, Пиччини;
полузащитники – Парехо, Солер, Васс, Кокелен, Кан Ин;
нападающие – Гедеш, Черышев, Гамейро, Мина, Собрино.
"Валенсия" занимает шестое место с 46 очками в турнирной таблице ла лиги. "Леванте" с 33 баллами располагается на 15-й строчке.
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🦇 CONVOCATORIA Valencia CF 🔥 #ValenciaLevante pic.twitter.com/6m9jYyd0IX– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 апреля 2019 г.
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