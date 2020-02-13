Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Атлетико»
13 февраля 2020, 18:45
«Валенсия» в своем Twitter опубликовала заявку на матч 24-го тура чемпионата России против «Атлетико». В нее попал российский полузащитник Денис Черышев.
? CONVOCATORIA @valenciacf @LaLiga en #Mestalla ??— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 13, 2020
#ValenciaAtleti ??? pic.twitter.com/XRrJMAzikt
Ранее сообщалось, что россиянин восстановился после травмы и сможет сыграть. В то же время в заявке нет другого полузащитника Франсиса Коклена, который получил повреждение.
Матч «Валенсия» — «Атлетико» состоится 14 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.
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