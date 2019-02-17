Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Эспаньолом"

"Валенсия" объявила состав на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев начнет встречу с первых минут.
Состав "Валенсии": Нету - Васс, Гарай, Ронкалья, Гайя - Ферран, Коклен, Парехо, Черышев - Гамейро, Собрино.
🦇 XI inicial de nuestro @valenciacf 🔥– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 17 февраля 2019 г.
¡Vamos AFICIÓN, vamos EQUIPO! 🖤#ValenciaEspanyol pic.twitter.com/kUJhJRpS6G
"Валенсия" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 31 очко.
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