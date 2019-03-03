Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Атлетиком"

"Валенсия" объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Испании против "Атлетика". С первых минут встречу начнет российский форвард "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нету - Васс, Ронкалья, Диакаби, Гайя - Ферран, Кондогбья, Парехо, Черышев - Родриго, Мина.
🔥 XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🦇@LaLiga 💪🏼🔛#ValenciaAthletic pic.twitter.com/CS1YFjroYO– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 3 марта 2019 г.
"Валенсия" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Атлетик" с таким же количеством баллов располагается на 12-й строчке.
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