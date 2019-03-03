21:42 3 марта | Футбол — Испания

Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Атлетиком"

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"Валенсия" объявила состав на матч 26-го тура чемпионата Испании против "Атлетика". С первых минут встречу начнет российский форвард "летучих мышей" Денис Черышев.

Состав "Валенсии": Нету - Васс, Ронкалья, Диакаби, Гайя - Ферран, Кондогбья, Парехо, Черышев - Родриго, Мина.

"Валенсия" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Атлетик" с таким же количеством баллов располагается на 12-й строчке.

Валенсия - Атлетик

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