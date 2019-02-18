Черышев – о трансфере в "Валенсию": "Чувствую себя здесь комфортно. Посмотрим, как закончится сезон"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в интервью "СЭ" отметил, что на данный момент никто из клуба не сообщал ему о желании выкупить футболиста у "Вильярреала". Напомним, что россиянин арендован "Летучими мышами" до конца текущего сезона.

– В Испании пишут, что "Валенсия" хочет вас оставить на постоянной основе. А у вас какое желание?

– Мне пока ничего не сказали. Чувствую себя здесь комфортно. Посмотрим, как закончится сезон, тогда и поговорим. (Дмитрий Зеленов)

Черышев провел за "Валенсию" 28 игр, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Полное интервью с Денисом Черышевым читайте здесь