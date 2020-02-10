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Черышев может сыграть с «Атлетико»

10 февраля 2020, 23:33
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия»
Денис Черышев. Фото ФК «Валенсия»
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев набирает форму после травмы. Он имеет шанс принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится 14 февраля, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

По мнению клубных физиотерапевтов, восстановление россиянина идет хорошими темпами. У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.

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