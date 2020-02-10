Черышев может сыграть с «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев набирает форму после травмы. Он имеет шанс принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится 14 февраля, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

По мнению клубных физиотерапевтов, восстановление россиянина идет хорошими темпами. У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.