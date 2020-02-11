«Челси» и «Манчестер Сити» поборются с «Ливерпулем» за вингера «Вильярреала» Чиквуэзе

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чиквуэзе привлек интерес «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает Daily Mail.

По информации источника, испанский клуб готов отпустить 20-летнего нигерийца за 60 миллионов фунтов. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что «Вильярреал» отклонил предложение «Ливерпуля» в размере 30 миллионов фунтов, но мерсисайдцы сохранили интерес к футболи

Контракт Чиквуэзе с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 нигериец провел 26 матчей за команду во всех турнирах, на его счету 4 гола и сделал 4 результативные передачи.