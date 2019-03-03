Бывший судья Гонсалес: "Рамоса нужно было удалять"

Бывший судья Итурральде Гонсалес прокомментировал работу главного арбитра Ундиано Мальенко на матче 26-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" (0:1), сообщает Diario AS.

В конце первого тайма защитник "сливочных" Серхио Рамос ударил локтем нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. 31-летний аргентинец воспринял этот эпизод эмоционально, а арбитру встречи пришлось разнимать футболистов.

– Это красная. VAR не вмешивался, но они должны были это сделать. Ундиано не мог допустить, чтобы пришли Альба, Суарес и Пике, чтобы накапать ему на мозги. Рамос сделал движение рукой, это должно было стать ключевым моментом в решении судьи. Это удаление, – приводит слова Гонсалеса Diario AS.

Серхио Рамос: "Я не хотел ударить Месси"