Бывший президент "Реала": "Лидеры команды отказались от возвращения Моуринью"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, почему португальский специалист Жозе Моуринью не возглавил мадридскую команду.

– Моуринью оставил много проблем клубу, и я думаю, что мог бы создать еще одну, если бы вернулся в "Реал", – цитирует Кальдерона Sky Sports. – Назначение Моуринью было бы шагом назад, когда он работал здесь, было много противоречий.

Он хороший тренер с большим количеством трофеев, но многим лидерам в раздевалке он не нравился, и я думаю, что это учитывалось при принятии решений.

Что касается возвращения Зидана, то игроки любили его. Он является кумиром фанатов, ведь Зидан играл за "Реал", а затем выиграл с ним три Лиги чемпионов в качестве тренера.

Напомним, Моуринью тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 гг. Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании (2011/12) и обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка страны (2012).