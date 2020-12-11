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Бывший одноклубник Марадоны вспомнил, как футболист сбросил 8 кг за неделю ради матча с «Реалом»

11 декабря 2020, 20:53
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Экс-игрок «Севильи» Хуан Карлос Унсуэ рассказал, как его бывший одноклубник Диего Марадона быстро сбросил вес ради игры против «Реала». Марадона присоединился к клубу из Андалусии в сезоне-1992/93, вернувшись после первой дисквалификации за наркотики.

— Марадона потерял 8 килограммов за неделю, чтобы сыграть против «Реала», — цитирует AS Унсуэ. — На той неделе он поехал в Сьерра-Неваду, чтобы провести выходные с семьей. Когда мы увидели его в следующий раз, семь дней спустя, знаете, сколько он потерял в весе? Восемь килограммов! Он сказал, что все эти семь дней он ел только сырое мясо.

С 1982 по 1984 год Марадона выступал за принципиального соперника «Реала» — «Барселону».

25 ноября Марадона умер в возрасте 60 лет после остановки сердца.

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