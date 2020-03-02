Брэйтуэйт назвал поражение в матче с «Реалом» несправедливым результатом

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт прокомментировал поражение в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2). На 71-й минуте за сливочных отличился Винисиус Жуниор. В компенсированное ко второму тайму время забил Мариано Диас.

— Результат несправедлив, — приводит слова футболиста Mundo Deportivo. — Сегодня у нас были возможности забить, и сейчас мы не рады. Но я уверен, что мы на правильном пути. Я считаю, что мы вернемся и обгоним их. Я доволен тем, сколько уверенности во мне демонстрирует тренер. Между нами и «Реалом» лишь одно очко, впереди еще целый чемпионат.

«Реал» набрал 56 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 55 баллами — вторая. У каталонцев прервалась четырехматчевая победная серия.