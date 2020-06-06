«Боруссия Д» может приобрести Феррана Торреса в случае ухода Санчо

«Боруссия Д» интересуется полузащитником «Валенсии» Ферраном Торресом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, немецкий клуб видит в 20-летнем испанце замену Джейдону Санчо, который может покинуть команду этим летом. Сообщается, что агент футболиста уже контактировал с представителями «Боруссии Д».

В сезоне-2019/20 Ферран Торрес провел за «Валенсию» 35 матчей, на его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 45 миллионов евро.