Бомбардир «Хетафе» рассказал, как 5 лет назад чуть не стал таможенником

Нападающий «Хетафе» Хайме Мата рассказал, как 5 лет назад чуть не бросил футбол ради карьеры таможенника.

— Это был 2014 год. Я зарабатывал копейки в третьей лиге и меня пригласили работать таможенником, — приводит слова 30-летнего Маты Daily Mail. — Это бы улучшило мою жизнь, и в какой-то момент я смирился с тем, что мне пора покинуть футбол. Когда я уже был готов сменить профессию, мне позвонил спортивный директор «Жироны» Ориоль Альсина и пригласил меня в команду. Это было что-то безумное для меня. Я подумал, может быть, стоит поиграть еще немного? А через 5 лет я дебютировал в Лиге Европы.

В прошлом сезоне «Хетафе» занял 5 место, но мы не думаем всерьез повторить то достижение. Наша главная цель — борьба за выживание. Мы будем продолжать биться и в Кубке Испании, и в Лиге Европы, но все понимают, что наш основной хлеб — это ла лига. Лига Европы для нас — скорее, как дополнительная награда. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти.

В текущем сезоне Мата провел на поле 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.