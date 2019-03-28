Болельщики "Барселоны" выбрали лучший гол в истории клуба. Легендарный проход Месси

Гол нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Хетафе" (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании в 2007 году признан лучшим за всю историю клуба по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер сине-гранатовых.

19-летний аргентинец тогда обыграл четырех полевых игроков и обманул вратаря соперников.

– Благодарю каждого, кто проголосовал за мой гол. Мне очень приятно осознавать, что я являюсь частичкой истории "Барселоны", – сказал Месси в интервью с клубной пресс-службой.

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