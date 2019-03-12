Бишенте Лизаразю: "Возвращение Зидана не удивило меня. Это фантастика"

Бывший игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в "Реал". Француз сменил на посту главного тренера Сантьяго Солари.

– Это возвращение не удивляет меня. Я нахожу его фантастическим, – цитирует RTL Лизаразю. – Он вернулся, потому что это клуб его сердца. Он приходит не как тренер "Реала", а как человек, который намерен только побеждать. Думаю, ему создадут подходящие условия. Он будет свободен сам формировать команду. После восьми месяцев отдыха он в хорошей форме, возможно, с новыми идеями и мотивацией. Думаю, в "Реале" все рады его возвращению. Я очень рад за него. "Реалу" нужен такой тренер.