Бэйл, Йович и Винисиус — в заявке «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
25 февраля 2020, 20:25
«Реал» объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В нее не попал хавбек Хамес Родригес.
Заявка «Реала»:
вратари — Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
полузащитники — Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
нападающие — Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (начало — в 23.00 по московскому времени).
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