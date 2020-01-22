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Бэйл — в стартовом составе «Реала» на игру Кубка Испании с клубом третьей лиги

22 января 2020, 22:22

Стал известен состав «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Унионистас». С первых минут на поле в игре с клубом третьего дивизиона Испании появится валлиец Гарет Бэйл.

Состав «Реала»: Ареоля, Карвахаль, Милитао, Начо, Марселу, Каземиру, Вальверде, Хамес Родригес, Винисиус Жуниор, Бензема, Бэйл. Запасные — Куртуа, Варан, Лукас Васкес, Йович, Браим, Иско.

Трансляция матча «Унионистас» — «Реал»

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