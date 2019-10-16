Бэйл пропустит матч с «Мальоркой» и может не успеть восстановиться к дерби с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Также он, скорее всего, не примет участия во встрече группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая», сообщает As.

Валлиец получил травму в матче отборочного цикла Евро-2020 против Хорватии (1:1). Бэйл в концовке встречи прихрамывал, однако не смог покинуть поле, поскольку главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз к тому момент использовал все три замены.

Участие Бэйла в матче против «Барселоны», который должен состоятся 26 октября, также находится под вопросом. Отметим, что из-за беспорядков в Каталонии эта встреча может быть перенесена в другой город или на более поздний срок.

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