Бэйл попал мячом для гольфа в рулон туалетной бумаги и бросил вызов Тайгеру Вудсу

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл оригинально поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», который проводят спортсмены на фоне эпидемии коронавируса. Большинство атлетов в рамках челленджа чеканят рулоном туалетной бумаги с помощью ног, клюшек, теннисных ракеток. Бэйл же «сыграл» в гольф, направив мячик точно в рулон.

Эстафету челленджа Бэйл передал легендарным гольфистам Тайгеру Вудсу, Рори Макилрою и Серхио Гарсии.

Бэйл — один из самых известных любителей гольфа в мире футбола. Заявляя о нежелании уходить из «Реала», он произнес: «Лучше я буду весь контракт играть в гольф», а после выхода сборной Уэльса на Евро-2020 сфотографировался рядом с фанатским флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В этом порядке».