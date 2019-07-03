Бэйл намерен до конца отработать контракт с "Реалом"

Нападающий Гарет Бэйл не желает покидать "Реал" и намерен отработать контракт до конца, до 2022 года, сообщает AS. Отмечается, что он очень счастлив в Испании. Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан сообщил, что валлиец не входит в его планы.

Потенциальных покупателей отпугивает зарплата игрока, которая составляет 15 миллионов евро в год, и его характер. Бэйл принял участие в 42 играх за "Реал" в прошедшем сезоне, забил 14 мячей и отметился 6 результативными передачами. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего валлийца в 70 миллионов евро.

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