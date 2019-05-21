"Бетис" ведет переговоры с Лопетеги

"Бетис" рассматривает Хулена Лопетеги в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В минувшие выходные после победы над "Реалом" клуб уволил Кике Сетьена, так как команда финишировала на 10-м месте и не попала в еврокубки.

Ранее Лопетеги тренировал "Райо Вальекано", "Порту", а также сборную Испании, откуда его уволили перед ЧМ-2018 за подписание контракта с "Реалом". "Королевский клуб" уволил специалиста 28 октября 2018 года из-за неудовлетворительных результатов.