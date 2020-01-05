«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом»
«Алавес» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча в Витории.
В компенсированное время первого тайма «Бетис» не реализовал пенальти.
В составе «Алавеса» отличился форвард Алейш Видаль. У «Бетиса» — защитник Эмерсон.
«Алавес» с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» — 12-я строчка и 24 балла.
Чемпионат Испании. Лига 1
19-й тур
«Алавес» — «Бетис» — 1:1 (1:0)
Голы: Алейш Видаль, 14 (1:0). Эмерсон, 55 (1:1).
Нереализованный пенальти: Хоакин, 45+3 (вратарь)
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 69), Дуарте, Вакасо (Берк, 85), Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Понс, 81), Риоха.
«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир (Аленья, 81), Хоакин (Лайнес, 73), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 84).
Предупреждения: Хоселу, 22. Фекир, 33. Вакасо, 34. Дуарте, 45. Гарсия, 45. Ксимо Наварро, 45+3. Каналес, 45+4. Риоха, 67. Агиррегабирия, 90+2. Бартра, 90+5.
Удаление: Феддаль, 78.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
5 января. Витория. Стадион «Мендисорроса».