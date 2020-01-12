«Бетис» приобретет полузащитника сборной Аргентины

«Бетис» договорился о трансфере полузащитника сборной Аргентины Гвидо Родригеса. 25-летний аргентинец уже покинул «Америку» и отправился в Испанию, сообщает AS.

Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. На игрока также претендовал «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне Родригес провел за «Америку» 16 матчей и забил 2 гола.