«Бетис» приобретет полузащитника сборной Аргентины
12 января 2020, 10:34
«Бетис» договорился о трансфере полузащитника сборной Аргентины Гвидо Родригеса. 25-летний аргентинец уже покинул «Америку» и отправился в Испанию, сообщает AS.
Gracias, @Guido_Rodriguez. ??#5IEMPRE?GUILA ??? pic.twitter.com/8Iq1egVBTV— Resaca Americanista (@ResacaAmerica) January 11, 2020
Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. На игрока также претендовал «Реал Сосьедад».
В нынешнем сезоне Родригес провел за «Америку» 16 матчей и забил 2 гола.
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