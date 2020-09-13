«Бетис» победил «Алавес» благодаря голу Тельо в концовке матча
«Алавес» проиграл «Бетису» (0:1) в матче первого тура чемпионата Испании. Единственный гол на 95-й минуте встречи забил нападающий Кристиан Тельо.
«Бетис» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» — 18-я строчка и 0 баллов.
Чемпионат Испании. Лига 1
1-й тур
«Алавес» — «Бетис» — 0:1 (0:0)
Гол: Тельо, 90+4.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Понс (Гарсия, 90+6), Хоселу, Лукас (Лопес, 65), Мендес (Агиррегабирия, 88), Риоха (Дейверсон, 65).
«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 90+3), Виллиам Карвалью (Тельо, 82), Родригес, Хоакин (Руибаль, 67), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Риоха, 22. Эмерсон, 63. Лопес, 69. Алекс Морено, 71. Борха Иглесиас, 81. Томас Пина, 81.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
13 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».