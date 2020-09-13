«Бетис» победил «Алавес» благодаря голу Тельо в концовке матча

«Алавес» проиграл «Бетису» (0:1) в матче первого тура чемпионата Испании. Единственный гол на 95-й минуте встречи забил нападающий Кристиан Тельо.

«Бетис» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» — 18-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Алавес» — «Бетис» — 0:1 (0:0)

Гол: Тельо, 90+4.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Понс (Гарсия, 90+6), Хоселу, Лукас (Лопес, 65), Мендес (Агиррегабирия, 88), Риоха (Дейверсон, 65).

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 90+3), Виллиам Карвалью (Тельо, 82), Родригес, Хоакин (Руибаль, 67), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Риоха, 22. Эмерсон, 63. Лопес, 69. Алекс Морено, 71. Борха Иглесиас, 81. Томас Пина, 81.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

13 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».