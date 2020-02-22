«Бетис» и «Мальорка» поделили очки

«Бетис» и «Мальорка» не выявили победителя в матче 25-го тура чемпионата Испании (1:1). Команды забили по три гола.

Чемпионат Испании

25-й тур

«Бетис» — «Мальорка» — 3:3 (2:2)

Голы: Кучо Эрнандес, 16 (0:1). Каналес, 19 — с пенальти (1:1). Будимир, 27 (1:2). Фекир, 35 — с пенальти (2:2). Хоакин, 48 (3:2). Кубо, 70 (3:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Аленья, 74), Хоакин (Тельо, 78), Лорен Морон.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Кутрис (Гамес, 31), Вальент, Севилья, Посо (Седлар, 82), Кубо, Родригес, Баба (Джуниор, 68), Будимир, Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Гамес, 58. Бартра, 68. Аленья, 90+4.

Судья: Хиль Мансано.

21 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».