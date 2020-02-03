Бенедикт Хеведес: «Уход Смолова нас расстроил»
3 февраля 2020, 03:47
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту». Испанская команда арендовала российского нападающего до конца сезона.
— Его уход нас расстроил, нам нужно его мастерство, — цитируют Хеведеса «Известия». — Что касается лично Федора, то я рад, что у него появился шанс поиграть в Испании. Если говорить о нашей команде, то это минус, нам нужны качественные игроки. Но это его личное решение, и мы должны его уважать.
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https://iz.ru/971296/sevastian-terletckii/vigo-vam-spaset-li-smolov-seltu-ot-vyleta-iz-la-ligi
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