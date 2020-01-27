Бен Арфа прошел медобследование в «Вальядолиде»

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа в ближайшее время станет игроком «Вальядолида», сообщает AS. 32-летний хавбек прошел медицинское обследование и приступит к тренировкам в составе нового клуба в среду.

Бен Арфа не выходил на поле в официальных играх уже восемь месяцев. С 1 июля он находится в статусе свободного агента после ухода из «Ренна». В сезоне-2018/19 он провел 41 матч и забил 9 голов во всех турнирах.

«Вальядолид» после 21 тура занимает 16-е место в ла лиге с 22 очками.