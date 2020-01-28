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«Бавария» проявляет интерес к Лемару

28 января 2020, 09:38
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Нападающий «Атлетико» Тома Лемар привлек к себе внимание «Баварии». Мюнхенский клуб может оформить трансфер 24-летнего француза в январское трансферное окно, сообщает France Football.

У Лемара нет стабильного места в составе «матрасников», поэтому он готов сменить клуб. Ранее интерес к нападающему обозначали «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Лемар провел 21 матч за «Атлетико», не отметившись ни единым результативными действием. Он перешел в мадридский клуб из «Монако» в 2018 году за 70 миллионов евро.

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